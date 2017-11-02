Киевская власть сообщила, где в столице можно вакцинироваться от гриппа

14:53, 02 ноября 2017
Киев
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В КГГА отметили, что с точки зрения финансовой составляющей – лечить осложнения гриппа гораздо дороже, чем заплатить за вакцину.

В большинстве случаев вакцинация защищает от болезни / фото kievcity.gov.ua

Осуществить вакцинацию против гриппа можно в 16 столичных учреждениях здравоохранения. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время проверки наличия вакцин в аптеках КП «Фармация», расположенных в столичных медучреждениях.

«Вакцинация – самый эффективный метод профилактики гриппа. Сейчас осуществить вакцинацию можно в шестнадцати учреждениях здравоохранения столицы. Аптечные пункты коммунального предприятия «Фармация», расположенные в этих медучреждениях, в полной мере обеспечены вакцинами против гриппа. При необходимости будет проведена дополнительная закупка вакцин, чтобы полностью удовлетворить потребность киевлян», – заверил Николай Поворозник.

По его словам, в большинстве случаев вакцинация защищает от болезни или делает ее течение менее сложным. Да и с точки зрения финансовой составляющей – лечить осложнения гриппа гораздо дороже, чем заплатить за вакцину.

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«Вакцина содержит белки вируса гриппа. Иммунная система реагирует на их попадание в организм, начиная вырабатывать специфические антитела, а так – иммунитет к данному вирусу. Несмотря на то, что риск заболеть гриппом усиливается в осенне-зимний период, именно сделанное вовремя прививку позволит подготовиться к возможной эпидемии, сделав организм менее восприимчивым к этому вирусу», – отметил Николай Поворозник.

Он на собственном примере продемонстрировал процедуру вакцинации.

«Прежде чем вакцинироваться, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти медицинский осмотр. Только вакцинируясь в условиях медицинского учреждения вы можете быть уверенными, что препарат хранился с соблюдением «холодовой цепи», прививки проведены профессионально и, в случае хоть и маловероятных, но возможных нежелательных реакций со стороны вашего организма, вы получите своевременную и квалифицированную помощь», – рассказал заместитель председателя КГГА.

Заметим, прививки жителям Киева проводятся независимо от места проживания. Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама процедура) – бесплатная. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует.

«Посетите врача сами и отведите к педиатру своих детей! Воспользуйтесь шансом обезопасить себя и своих близких от гриппа и его опасных осложнений!», – призвал Николай Поворозник.

Перечень учреждений здравоохранения для проведения прививок против гриппа жителям Киева:

№с/п

Учреждение здравоохранения

Адрес

1.

КНП «ЦПМСД № 1 Голосеевского района. Киева

Ул. Якубовского, 6 (взрослое и детское население)

2.

КНП «ЦПМСД № 2 Дарницкого района. Киева»

Ул. Архитектора Вербицкого, 5 (взрослое население)

3.

КНП «ЦПМСД № 2 Дарницкого района. Киева»

Ул. Тростянецкая, 8-Д (детское население)

4.

КНП «ЦПМСД № 1» Деснянского района. Киева

Просп. Маяковского, 32-Б (взрослое население)

5.

КНП «ЦПМСД № 3» Деснянского района. Киева

Ул. Матеюка, 3 (взрослое население)

6.

КНП «ЦПМСД № 4» Деснянского района. Киева

Б-р Выгуровский, 4 (детское население)

7.

КНП «КДЦ Днепровского района г. Киева»

Ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 (взрослое и детское население)

8.

Филиал № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонского района. Киева

Ул. Тимошенко, 14 (взрослое население)

9.

Филиал № 3 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонского района. Киева

Ул. Тимошенко, 14 (детское население)

10.

Амбулатории общей практики – семейной медицины №№ 5-8 КНП «ЦПМСД Печерского района. Киева

Ул. Профессора Подвысоцкого, 13 (взрослое и детское население)

11.

КНП «ЦПМСД № 2» Подольского района. Киева

Просп. Свободы, 22 (взрослое и детское население)

12.

Филиал № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинского района г. Киева

Ул. Академика Ефремова, 11 (детское население)

13.

КНП «ЦПМСД № 3» Святошинского района г. Киева

Ул. П. Куренного, 2 (взрослое население)

14.

КНП «ЦПМСД № 1» Соломенского района г. Киева

Ул. Академика Стражеско, 6-А (детское население)

15.

КНП «ЦПМСД № 2» Шевченковского района. Киева

Ул. М. Пимоненко, 10 (взрослое и детское население)

16.

Киевская городская студенческая поликлиника

Ул. Политехническая, 25/29 (взрослое население)

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Теги: #грипп#КГГА#вакцина#вакцинация против гриппа