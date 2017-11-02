Киевская власть сообщила, где в столице можно вакцинироваться от гриппа
В КГГА отметили, что с точки зрения финансовой составляющей – лечить осложнения гриппа гораздо дороже, чем заплатить за вакцину.
Осуществить вакцинацию против гриппа можно в 16 столичных учреждениях здравоохранения. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время проверки наличия вакцин в аптеках КП «Фармация», расположенных в столичных медучреждениях.
«Вакцинация – самый эффективный метод профилактики гриппа. Сейчас осуществить вакцинацию можно в шестнадцати учреждениях здравоохранения столицы. Аптечные пункты коммунального предприятия «Фармация», расположенные в этих медучреждениях, в полной мере обеспечены вакцинами против гриппа. При необходимости будет проведена дополнительная закупка вакцин, чтобы полностью удовлетворить потребность киевлян», – заверил Николай Поворозник.
По его словам, в большинстве случаев вакцинация защищает от болезни или делает ее течение менее сложным. Да и с точки зрения финансовой составляющей – лечить осложнения гриппа гораздо дороже, чем заплатить за вакцину.
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«Вакцина содержит белки вируса гриппа. Иммунная система реагирует на их попадание в организм, начиная вырабатывать специфические антитела, а так – иммунитет к данному вирусу. Несмотря на то, что риск заболеть гриппом усиливается в осенне-зимний период, именно сделанное вовремя прививку позволит подготовиться к возможной эпидемии, сделав организм менее восприимчивым к этому вирусу», – отметил Николай Поворозник.
Он на собственном примере продемонстрировал процедуру вакцинации.
«Прежде чем вакцинироваться, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти медицинский осмотр. Только вакцинируясь в условиях медицинского учреждения вы можете быть уверенными, что препарат хранился с соблюдением «холодовой цепи», прививки проведены профессионально и, в случае хоть и маловероятных, но возможных нежелательных реакций со стороны вашего организма, вы получите своевременную и квалифицированную помощь», – рассказал заместитель председателя КГГА.
Заметим, прививки жителям Киева проводятся независимо от места проживания. Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама процедура) – бесплатная. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует.
«Посетите врача сами и отведите к педиатру своих детей! Воспользуйтесь шансом обезопасить себя и своих близких от гриппа и его опасных осложнений!», – призвал Николай Поворозник.
Перечень учреждений здравоохранения для проведения прививок против гриппа жителям Киева:
№с/п
Учреждение здравоохранения
Адрес
1.
КНП «ЦПМСД № 1 Голосеевского района. Киева
Ул. Якубовского, 6 (взрослое и детское население)
2.
КНП «ЦПМСД № 2 Дарницкого района. Киева»
Ул. Архитектора Вербицкого, 5 (взрослое население)
3.
КНП «ЦПМСД № 2 Дарницкого района. Киева»
Ул. Тростянецкая, 8-Д (детское население)
4.
КНП «ЦПМСД № 1» Деснянского района. Киева
Просп. Маяковского, 32-Б (взрослое население)
5.
КНП «ЦПМСД № 3» Деснянского района. Киева
Ул. Матеюка, 3 (взрослое население)
6.
КНП «ЦПМСД № 4» Деснянского района. Киева
Б-р Выгуровский, 4 (детское население)
7.
КНП «КДЦ Днепровского района г. Киева»
Ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 (взрослое и детское население)
8.
Филиал № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонского района. Киева
Ул. Тимошенко, 14 (взрослое население)
9.
Филиал № 3 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонского района. Киева
Ул. Тимошенко, 14 (детское население)
10.
Амбулатории общей практики – семейной медицины №№ 5-8 КНП «ЦПМСД Печерского района. Киева
Ул. Профессора Подвысоцкого, 13 (взрослое и детское население)
11.
КНП «ЦПМСД № 2» Подольского района. Киева
Просп. Свободы, 22 (взрослое и детское население)
12.
Филиал № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинского района г. Киева
Ул. Академика Ефремова, 11 (детское население)
13.
КНП «ЦПМСД № 3» Святошинского района г. Киева
Ул. П. Куренного, 2 (взрослое население)
14.
КНП «ЦПМСД № 1» Соломенского района г. Киева
Ул. Академика Стражеско, 6-А (детское население)
15.
КНП «ЦПМСД № 2» Шевченковского района. Киева
Ул. М. Пимоненко, 10 (взрослое и детское население)
16.
Киевская городская студенческая поликлиника
Ул. Политехническая, 25/29 (взрослое население)