Киевская власть сообщила, где в столице можно вакцинироваться от гриппа

Осуществить вакцинацию против гриппа можно в 16 столичных учреждениях здравоохранения. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время проверки наличия вакцин в аптеках КП «Фармация», расположенных в столичных медучреждениях.

«Вакцинация – самый эффективный метод профилактики гриппа. Сейчас осуществить вакцинацию можно в шестнадцати учреждениях здравоохранения столицы. Аптечные пункты коммунального предприятия «Фармация», расположенные в этих медучреждениях, в полной мере обеспечены вакцинами против гриппа. При необходимости будет проведена дополнительная закупка вакцин, чтобы полностью удовлетворить потребность киевлян», – заверил Николай Поворозник.

По его словам, в большинстве случаев вакцинация защищает от болезни или делает ее течение менее сложным. Да и с точки зрения финансовой составляющей – лечить осложнения гриппа гораздо дороже, чем заплатить за вакцину.

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«Вакцина содержит белки вируса гриппа. Иммунная система реагирует на их попадание в организм, начиная вырабатывать специфические антитела, а так – иммунитет к данному вирусу. Несмотря на то, что риск заболеть гриппом усиливается в осенне-зимний период, именно сделанное вовремя прививку позволит подготовиться к возможной эпидемии, сделав организм менее восприимчивым к этому вирусу», – отметил Николай Поворозник.

Он на собственном примере продемонстрировал процедуру вакцинации.

«Прежде чем вакцинироваться, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти медицинский осмотр. Только вакцинируясь в условиях медицинского учреждения вы можете быть уверенными, что препарат хранился с соблюдением «холодовой цепи», прививки проведены профессионально и, в случае хоть и маловероятных, но возможных нежелательных реакций со стороны вашего организма, вы получите своевременную и квалифицированную помощь», – рассказал заместитель председателя КГГА.

Заметим, прививки жителям Киева проводятся независимо от места проживания. Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама процедура) – бесплатная. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует.

«Посетите врача сами и отведите к педиатру своих детей! Воспользуйтесь шансом обезопасить себя и своих близких от гриппа и его опасных осложнений!», – призвал Николай Поворозник.

Перечень учреждений здравоохранения для проведения прививок против гриппа жителям Киева: