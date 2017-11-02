Украина и Киев имеют шансы и в дальнейшем улучшать условия ведения бизнеса – КГГА

В международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2018, который подготовил Всемирный банк, Украина поднялась на четыре позиции и заняла 76 место. Первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис считает этот результат положительным, однако убежден: страна в целом и столица в частности имеют хорошие шансы и в дальнейшем улучшать результат – как в создании условий для ведения бизнеса, так и рейтинговых позиций.

«Мы понимаем, что во многом таких показателей удалось достичь благодаря нашей сосредоточенности на конкретных отраслях и сплоченным, скоординированным действиям. Мы объединили усилия, чтобы упростить начисление и уплату долевого участия для застройщиков. Это позволило не только улучшить бюджетную сторону вопроса – я уверен, что такой шаг позволил нам наладить более тесное сотрудничество и взаимопонимание с бизнесом», – подчеркнул Геннадий Плис.

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Напомним, рейтинг формируется по 10 категориям. Подняться в общем рейтинге Украине позволили успехи за четырьмя из них. Так, прорыв в этом году произошел по индикатору «Получение разрешений на строительство», где наша страна выросла на 105 пунктов (со 140 до 35). Ключевую роль в этом сыграло уменьшение Киевсоветом размера долевого участия в развитии инфраструктуры с 10% до 2% и уменьшение стоимости услуг по технадзору в строительстве.

В категории «Налогообложение» Украина выросла на 41 пункт (с 84 до 43), благодаря уменьшению и унификации Единого социального взноса. Кроме этого, страна продвинулась по индикаторам «Подключение к системе электроснабжения» (со 130 до 128) и «Разрешение неплатежеспособности» (со 150 до 149).