В двух районах Киева в выходные отключат воду

В пятницу, 3 ноября, и в субботу, 4 ноября, жители Шевченковского и Голосеевского районов могут остаться без воды. Об этом сообщается на странице "Киевводоканала" в Facebook.

Временное отключение водоснабжения связано с ремонтом сетей.

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Воды не будет 3 ноября с 21:00 до 7:00 4 ноября по адресам: улица Набережно-Корчеватская, 10–56 (19 домов), 13–23 (частные жилые дома), 56/66, 68 (поликлиника), 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 94а (школа), 96; улица Новопироговская, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33 (жилые дома).

В субботу, 4 ноября, с 21:00 до 11:00 5 ноября воду отключат на улице Антоновича 84, 100, 102, 104, 106, 108 (детский сад), 110, 112, 114, 116, а также по адресам: улица Лабораторная, 28 и улица Лыбедская, 22.

Коммунальщики рекомендуют запастись водой заранее и приносят извинения за временные неудобства.