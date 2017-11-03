"Центр Развития Города" объединил столичных активистов ради противодействия насилию над детьми и среди них

Столичные активисты, члены общественных организаций и благотворительных фондов объединились для реализации проекта «Воспитывай с улыбкой», направленного против физического и психологического насилия над детьми. Согласия относительно сотрудничества они достигли во время круглого стола «Противодействие насилию над детьми и среди детей», который состоялся 2 ноября в помещении Союза журналистов Украины в Киеве, сообщается на Facebook-странице общественной платформы «Центр Развития Города», выступившей одним из организаторов мероприятия.

В частности, участники круглого стола обсудили вопросы противодействия насилию над детьми и среди детей, что не обошли Киев, и выделили проблемы, которые можно преодолеть или на решение которых есть возможность существенно повлиять с помощью совместной работы активистов.

Организаторы круглого стола – ГП «Центр Развития Города» и ОО «Родительский союз» – привели ужасающую статистику по стране: 61,2% детей подвергаются хотя бы одному из видов физического или психологического насилия; 40% родителей бьют своих детей изредка; 10% родителей бьют своих детей часто и/или жестоко; 50% детей подвергаются травле в школе от других детей.

Лидер ЦРГ, общественный деятель и депутат Киевсовета Людмила Костенко предоставила результаты исследования, согласно которым те взрослые, кого били в детстве, вдвое чаще бьют своих детей или близких, чем те, кто не подвергался насилию.

Костенко также рассказала об опыте Швеции, где в середине XX века воспитание детей с применением физической силы считалось нормой в 90% семей. По ее словам, через некоторое время после внедрения аналогичной информационно-воспитательной кампании шведы прекратили применение физических наказаний, за что впоследствии уровень преступности в стране заметно снизился.

Соорганизатор проекта, председатель ОО «Родительский союз» Андрей Близнюк привел печальную статистику случаев самоубийства по Украине – 133 ребенка на год, из них 40 – в Киеве.

Презентуя проект «Воспитывай с улыбкой», который нацелен на информирование молодых родителей, педагогов и детей непосредственно, лидер ЦРГ Людмила Костенко пригласила присоединиться к нему всех присутствующих. Все участники мероприятия согласились, что реализация проекта по преодолению насилия над детьми и среди детей не только защитит самых маленьких членов общества, но и приведет к значительному уменьшению уровня преступности среди населения.

Активисты договорились прилагать все усилия в целях совместной реализации проекта «Воспитывай с улыбкой». Лидеры ЦРГ надеются, что в случае успешной реализации данной инициативы в Киеве ее смогут взять на вооружение и другие города Украины.

Отметим, что в круглом столе принимали участие представители таких организаций, как: БО «Фонд "Асперн"», БО «Благотворительный фонд "РОКАДА"», Международный благотворительный фонд «Друзья детей Украина» (International charity Foundation «Amici dei Bambini Ucraina»), Международная ИБО «Партнерство "Каждому ребенку"», «Утешение», ОО «Ла Страда-Украина», БО «Благотворительный фонд "Детинец"», ГО «Конвиктус Украина», Центр Педагогики травмы, «Школа равных возможностей», Всеукраинская БО «Украинский фонд "Благополучие детей"», «Видеть сердцем», Всеукраинская ОО «Женский консорциум Украины», Всеукраинская ОО «Магнолия», Всеукраинская фундация «Защита прав детей», ОО «Лига социальных работников Украины», БО «Социальная служба "Вифания"», СОС «Детские Городки», «Право на здоровье (HealthRight International) в Украине».

Напомним, 31 октября в Дарницком районе Киева (вул. Мишуги, 7-А) открылся первый офис «Центра Развития Города», который является платформой для коммуникации, объединения и сотрудничества киевлян с активной жизненной позицией. Офис работает по принципу коворкинга. Воспользоваться им для проведения тренингов, семинаров, переговоров и круглых столов может каждый общественный деятель или активист с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. На сегодня ЦРГ занимается проектами в областях экологии, защиты животных, медицины и тому подобное. По словам Людмилы Костенко, в будущем «Центр Развития Города» планирует также оказывать гражданам юридическую поддержку.