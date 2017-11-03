Кличко: мы внедряем новые технологии, которые делают Киев комфортным и технологичным

Столица внедряет городские сервисы с привлечением новейших технологий, чтобы сделать город безопасным и современным. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия форума Kyiv Smart City.

«Два года назад мы начали перестройку smart-инфраструктуры Киева и продолжаем делать столицу «разумной». И уже сегодня готовы делиться опытом с другими городами и рассказывать об инновациях, которые делают жизнь горожан комфортной и безопасной, а все процессы управления городом – открытыми и прозрачными», – отметил Виталий Кличко.

Городской голова подчеркнул, что Киев стал первым городом в стране, который начал успешно и комплексно внедрять «умные» технологии и строить городскую цифровую инфраструктуру. Первым проектом в рамках программы Kyiv Smart City стал «Открытый бюджет», который дал возможность отслеживать онлайн доходы и расходы городского бюджета.

«Это очень важно, учитывая недоверие к власти, которая существует в обществе», – отметил мэр.

Еще одним важным инструментом для обеспечения прозрачности и подотчетности власти стала система электронных закупок, которая уже дала возможность сэкономить 2 млрд грн из городского бюджета.

Отдельным направлением деятельности в сфере «умного города» стало внедрение инструментов электронной демократии: системы петиций в Киевсовет и «Бюджета участия».

«Это реальный инструмент, который дает возможность киевлянам внедрить изменения в своем доме, дворе или на своей улице, подав соответствующий проект на голосование жителей столицы», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что система Kyiv Smart City не ограничивается только сервисами для контроля власти. В первую очередь, это является введением современных сервисов, чтобы сделать город более комфортным, безопасным и современным. Например, это и система информирования киевлян, которой пользуются более 60 тысяч жителей, онлайн-реестр территориальной общины города Киева, который позволяет за считанные минуты сняться с регистрации или получить регистрацию, проект установки камер видеонаблюдения «Безопасная столица», службы 1551 и 1557, бесконтактная оплата проезда в метро, система онлайн записи к врачу и другие.

«Город должен работать для киевлян. И информационно-коммуникационная инфраструктура столицы – это именно тот инструментарий, который могут использовать как киевляне, так и власть. Чтобы делать город комфортным и безопасным. И Киев является первым и успешным во внедрении этих изменений!», – подчеркнул Виталий Кличко.