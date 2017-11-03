Кличко открыл новый детсад на Троещине, рассчитанный на 300 детей

Мэр Киева Виталий Кличко открыл коммунальный детский сад №362 "Милославичи" на Троещине. В новом детсаду будут воспитываться почти 300 детей.

"Жители этого микрорайона неоднократно обращались ко мне с тем, чтобы в “Милославичах” открыли коммунальный детский сад, ведь в микрорайоне живет много молодых семей, многим из которых приходилось возить детей в сады в других районах, - отметил Кличко. - Мы купили этот садик у застройщика микрорайона, и теперь сад – коммунальный, и дети будут попадать сюда за электронной очередью и воспитываться здесь бесплатно", - отметил мэр Киева во время открытия садика.

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Кличко подчеркнул, что при строительстве новых жилых массивов жители должны получать всю необходимую инфраструктуру – детские сады, школы, учреждения здравоохранения. "И я очень рад, что в одном из крупнейших районов столицы – Троещине – открывается новый современный детсад, в который родители с удовольствием будут отдавать своих детей на воспитание и обучение. А дети с радостью будут проводить здесь время", - сказал городской голова.

Мэр Киева добавил: если три года назад очередь в детсады Киева составляла более 15 тыс детей, то за три года благодаря строительству новых и реконструкции и увеличению мест в существующих садах удалось уменьшить почти в три раза. "И наша задача - чтобы через два года очереди в детсады в Киеве вообще не было. И мы работаем над этим", - подчеркнул Виталий Кличко.

На сегодня детский сад №362 полностью укомплектован, обеспечен педагогическим и техническим персоналом и готов к приему детей.

За экспертизой департамента финансового контроля, стоимость работ по строительству сада – 71,5 млн грн.

Также дополнительно 2 млн 800 тыс грн из местного бюджета выделила районная администрация. За эти средства в детсад приобрели современное оборудование спортивного зала, комнаты психоэмоциональной разгрузки, игротеки, помещений пищеблока и прачечной, групповых помещений и тому подобное.

Кроме того, дополнительно около 2 млн грн передал застройщик на приобретение оборудования для садика.