Кличко: в следующем году в Киеве число камер видеонаблюдения должно вырасти до 10 тысяч

Мы будем увеличивать в Киеве количество установленных камер видеонаблюдения. И в следующем году их количество должно возрасти до 10 тысяч. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что три года назад он посетил Израиль и был поражен насколько эффективно там работает система безопасности и видеонаблюдения.

«Когда вернулся в Киев, я дал задание устанавливать камеры и создать дата-центр, куда будет стекаться вся информация со всех камер. Ведь безопасность сегодня – ключевой вопрос для каждого украинца», – сказал Виталий Кличко. Более того, подчеркнул мэр, такая система видеонаблюдения достаточно эффективно работает во многих городах мира.

Виталий Кличко отметил, что в столице устанавливают интеллектуальные камеры, которые могут распознавать лица людей и номера автомобилей. Мэр отметил, что такие камеры установлены в многолюдных местах, в школах, детсадах, учреждениях здравоохранения, на некоторых станциях метро.

Виталий Кличко отметил, что информация, которая поступает с камер, существенно помогает в работе сотрудникам правоохранительных органов. По словам городского головы, в следующем году количество видеокамер в столице должна достигать 10 тысяч. Сейчас в Киеве установлено уже 4 тысячи камер, а до конца года установят еще 2 тысячи. Также к единой системе город будут подключать камеры частных учреждений и организаций.

Виталий Кличко подчеркнул, что важная задача – чтобы камер в Киеве было не десятки, а сотни тысяч. По его словам, в Лондоне, например, установлено около миллиона камер видеонаблюдения.

«Я уверен, что нам удастся существенно увеличить количество камер. Мы сейчас также привлекаем видеокамеры, которые находятся в государственных и частных учреждениях, чтобы информацию с них также получать в дата-центр», – добавил мэр Киева.