Кличко сообщил о сокращении очередей в детсадах Киева в три раза

Детские сады и школы столицы, которые вводятся в эксплуатацию, должны отвечать всем современным требованиям и быть надлежащего качества. Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что столичная власть в этом году увеличила финансирование образования.

«В прошлом году мы открыли 7 детских садов, до конца этого года откроем 10, как вновь построенных, так и реконструированных», – отметил Виталий Кличко.

Кроме того, добавил он, власти Киева возвращает в коммунальную собственность детские сады, помещения которых использовались не по целевому назначению. Виталий Кличко подчеркнул, что столичная власть почти в три раза уменьшила очереди в детские сады – с 15 до 5 тысяч детей.

« И наша задача – чтобы очереди в детские сады вообще не было», – отметил мэр.

Виталий Кличко подчеркнул, что на этой неделе в Киеве открылись два вновь построенных детских сада – в Голосеевском районе и на Троещине.

«Эти сады отвечают всем современным требованиям. Я горжусь, что мы открываем такие объекты», – сказал столичный голова.

Он подчеркнул, что при строительстве инфраструктурных объектов требует от подрядчиков придерживаться всех требований и сдавать качественные объекты. Мэр Киева напомнил, что в конце лета посетил детский сад № 585 на Оболони, который хотели открывать после реконструкции.

«Я посетил этот сад и был удивлен – садик открывают, но правила безопасности никто не соблюдал. Помазали, подкрасили. Прикоснулся к детскому шкафу – он едва не упал на директора садика. Вы можете себе представить, если бы этот шкаф упал на ребенка?» – заметил городской голова. Он добавил, что поставил требование – в короткие сроки исправить все недоработки и только после того открывать сад для детей. Его открыли позже, но теперь заведение имеет совсем другой вид.

Виталий Кличко подчеркнул, что все подрядчики должны ответственно относиться к своей работе, и не ждать проверок от мэра.

«Это наша репутация. Мы не должны сдавать объекты, за которые будет стыдно», - подчеркнул он.