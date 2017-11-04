Кличко поручил проверить лицензии на работу частных маршруток в Киеве и их техническое состояние

Мэр Киева Виталий Кличко в связи с гибелью сегодня двух человек на остановке общественного транспорта поручил проверить лицензии и стандарты работы частных перевозчиков, маршрутки которых работают в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее поручение Кличко дал департаменту транспортной инфраструктуры КГГА – совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте провести комплексную проверку лицензий и соответствие им условий и стандартов работы частных перевозчиков.

«Произошедшая в субботу на Героев Днепра трагедия, где маршрутка на остановке общественного транспорта убила двух человек, требует от нас жестких действий. Я поручил проверить наличие лицензий у всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств. А также - насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров», - подчеркнул городской голова.

«Все безответственные и недобросовестные перевозчики должны быть лишены лицензий. Мы не можем подвергать пассажиров опасности, и перевозчики, не соблюдающие стандарты работы, уйдут с рынка перевозок», - заверил Кличко.

Также он поручил проверить и стандарты работы и техническое состояние коммунальных маршруток.

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Как сообщал УНИАН, в субботу в Киеве возле станции метро «Героев Днепра» в результате наезда маршрутки погибли два человека - женщина и мужчина, 1952 и 1953 рождения, супруги, местные жители. В результате наезда женщина погибла на месте, а мужчина скончался в карете «скорой» по дороге в больницу.

Полиция открыла уголовное производство.