Осенний марафон тематических вечеров от KAN Development открыл Алексей Коган и Jazz in Kiev

Jazz in Kiev с Алексеем Коганом был организован исключительно для близких друзей компании в очень душевной обстановке. И если вспомнить знаменитую фразу, что архитектура - это застывшая музыка, то Tetris Hall, в этот необычный музыкальный вечер, - стал застывшим джазом.

Нужно отметить, что Tetris Hall действительно похож на хорошую джазовую импровизацию. И не только потому, что теперь в Tetris Hall открылось лобби, с камином и лаунж-зоной. Слово лаунж в последнее время можно услышать часто: лаунж-музыка, лаунж-бар, лаунж-кафе, лаунж-зона. Но, судя по всему, в компании KAN Development решили целый дом сделать лаунж-зоной. Так как во второй очереди ЖК «Tetris Hall» предусмотрены и бассейн на одной крыше, и зона барбекю и отдыха на второй. И все это будет соединено в единую лаунж-зону из трех домов. Именно поэтому Tetris Hall и воплощает в себе архитектуру - застывшей музыки.

Но, вернемся к музыке.

Каждому знаковому музыканту, играющему джаз, присущ свой самобытный стиль и неповторимый музыкальный почерк. А если речь идет о легенде украинского джаза Алексее Когане, то можно смело заявить, что он не просто играет джаз, - он и есть джаз.

«Мы хотели организовать вечер джаза для друзей нашей компании, – пояснили в KAN Development. – Ведь мы не рассматриваем, наших покупателей просто как клиентов. Они наши друзья и партнеры. Мы планируем сделать эти встречи регулярными». Мы неоднократно подчеркивали, что KAN Development строит не просто квадратные метры, мы строим комфортную среду обитания и подобные вечера очередное тому подтверждение.

Что ж, в этом смогли убедиться жители Tetris Hall, всего лишь спустившись на первый этаж своего дома прямиком на вечер лучшего джаза в Украине.

«Это настолько необычно, и не шаблонно, надеть у себя в квартире вечернее платье, и выйдя из лифта попасть на джазовую вечеринку» - делилась своими впечатлениями одна из резидентов дома. Идея с «джазом в парадном» мне очень понравилась. Надеюсь, что подобные вечера будут еще».

Алексея Когана выделяет не только музыкальное исполнение, но и владение аудиторией. Когда в перерывах между композициями Алексей говорит, что это по-прежнему похоже на красивую джазовую импровизацию. Любители музыки с большим восторгом встретили яркие выступления киевских джазменов, сопровождая каждое выступление бурными аплодисментами, танцами и выкриками «браво».

Как тут не вспомнить, цитату Чарльза де Линта: «– Вы любите джаз? – спросил он, испытывая приятное удивление. – Я люблю любую музыку – любую, в которой есть душа».

Может быть, поэтому такие мероприятия запоминаются и становятся знаковыми вне зависимости от их формата. И не важно, как такое мероприятие называется «Венский бал», «Джаз в подъезде», или «Зимний вечер в …», важно, что на них хочется попасть снова и снова.