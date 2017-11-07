У Вечного огня полиция нашла 8 ведер, в которых вандалы принесли цемент

На месте происшествия работает полиция, газовая служба и кинологи. По результатам проверки будет дана правовая квалификация события. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Нацполиции Киева.

Читайте также"Позорный пример неуважения к истории": в Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь (фото)Сегодня около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что по улице Лаврской в Парке Вечной Славы потушили Вечный огонь. Об этом сообщил прохожий, который увидел щебень и песок.

Как сообщал УНИАН, событие произошло сегодня ночью. На месте происшествия полицейские обнаружили восемь ведер, в которых неизвестные принесли цемент, чтобы залить Вечный огонь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к ней. Проводятся восстановительные работы.