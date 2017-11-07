Кличко: Обновляя подвижной состав общественного транспорта, мы создаем альтернативу маршруткам

Столичная власть закупает современные трамваи, которые будут курсировать по Киеву. И делает все, чтобы обновленный коммунальный общественный транспорт стал альтернативой маршруткам. Об этом в эфире Прямого канала заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает КГГА.

Он отметил, что Киев закупает польские трамваи PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi, они имеют тихий ход. Мэр Киева добавил, что до конца года столичная власть планирует укомплектовать подвижной состав на линии скоростного трамвая исключительно современными трамваями 5-ого поколения. Виталий Кличко заметил, что иногда звучат упреки, что столица закупает трамваи у поляков вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя.

«Но, к сожалению, львовский завод не может справиться с теми объемами, которые нам нужны», – подчеркнул мэр Киева.

Кроме того, добавил Виталий Кличко, столичная власть при закупке польских трамваев выдвинула условие – запуск в Киеве сервисного центра для их обслуживания.

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«А в планах на будущее – предприятие по крупногабаритной сборке трамваев в Киеве. И уверен, что уже в скором времени по городу будут двигаться трамваи, на которых будет написано «сделано в Украине», «сделано в Киеве», – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что трамваи – экологичный вид транспорта и власть столицы делает все для обновления подвижного состава общественного транспорта в целом. Он добавил, что сегодня у киевлян очень много нареканий на некачественный сервис по перевозке, который предоставляют маршрутки.

«Мы не будем воевать с маршрутками. Мы их просто выдавим доступным, комфортным и современным общественным коммунальным транспортом», – добавил Виталий Кличко.

Ранее стало известно, что Кличко поручил проверить лицензии на работу частных маршруток в Киеве и их техническое состояние.