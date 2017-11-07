Полиция открыла уголовное дело по факту повреждения Вечного огня в Киеве

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения Вечного огня в парке Вечной славы в Киеве.

Читайте такжеУ Вечного огня полиция нашла 8 ведер, в которых вандалы принесли цементКак сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня около 7.00 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Лаврской погашен Вечный огонь. Об этом заявил прохожий, который увидел щебень и песок. Известно, что произошло это сегодня ночью. На месте происшествия полицейские обнаружили ведра, в которых неизвестные принесли цемент. Также с места происшествия правоохранители изъяли три пары строительных перчаток.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему. Проводятся восстановительные работы.

Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения.

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса ("надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего"). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.