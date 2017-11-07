Кличко рассказал об увеличении финансирования столичной медицины вдвое по сравнению с прошлым годом

Все столичные медицинские учреждения должны отвечать современным требованиям. И мы делаем все, чтобы киевляне имели надлежащий сервис и лечение, а медперсонал – современные условия работы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции Киевской городской детской клинической больницы № 2, в которой было реконструировано приемное отделение и травмпункт.

Городской голова подчеркнул, что Киевская городская детская клиническая больница № 2 – очень важный для столицы заведение, поскольку это единственная детская больница на Левом берегу.

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«Сегодня мы инспектируем приемное отделение и отремонтированный обновленный травмпункт. Мы также прошли в те отделения, где ремонт еще не делали. И увидели разительную разницу. Поэтому наша задача – чтобы условия для работы медицинского персонала и приема пациентов были высочайшего уровня и соответствовали современным требованиям», – сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что на проведение ремонтных работ и приобретение современного оборудования выделено прошлого и этого года 42,5 млн грн. В приемном отделении провели капитальный ремонт. Теперь это – отделение экстренной медицинской помощи и травматологический пункт. По словам городского головы, здесь выполнили все необходимые инженерные работы: заменили сеть водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, освещения и электроснабжения, отремонтировали кровлю и провели благоустройство территории.

«Мы продолжим ремонт. И в следующем году будем презентовать отремонтированы другие отделения этого медицинского учреждения. Вся больница в комплексе должна отвечать современным требованиям», – сказал Виталий Кличко.

Он также добавил, что было приобретено современную медицинскую аппаратуру для отделения экстренной помощи и обновленного травматологического пункта. Это дает возможность в короткие сроки провести осмотр пациента непосредственно в приемном отделении, провести УЗИ и эндоскопическое обследование, оказать квалифицированную экстренную медицинскую помощь пациентам в тяжелом состоянии. Для этого оборудована противошоковая, палаты суточного пребывания с постоянным мониторингом за состоянием пациента до стабилизации состояния здоровья. На закупку оборудования потрачено 24,7 млн грн.

«Мы увеличили финансирование столичной медицины вдвое по сравнению с прошлым годом. Мы постепенно меняем ситуацию и показываем, которым медицина должна быть. Сюда приятно зайти. Здесь нет запаха лекарств, помещения светлые и уютные. Такое впечатление, что ты не в больнице, а в детском саду. И наша задача, чтобы все медицинские учреждения столицы были такими же современными и отвечали европейском уровне», – добавил Виталий Кличко.

Отделение экстренной медицинской помощи начало работу с 3 октября этого года. За это время оказана медицинская помощь почти 2 тысячам детей. В травмпункте – более 1800 пациентов. В 2016 году в больнице № 2 провели капитальный ремонт инфекционно-боксированного отделения № 1 и операционного блока ЛОР-отделения.

Мэр Киева также рассказал, что в следующем году начнется строительство больницы на Троещине, поскольку там не хватает медицинских учреждений, а также будет проходить реконструкция уже существующих медучреждений в разных районах столицы.