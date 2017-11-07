Памятник Щорсу перенесут в Музей монументальной пропаганды СССР на "Экспоцентре"

Памятник советскому военному деятелю Николаю Щорсу, установленный на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, перенесут на территорию национального комплекса "Экспоцентр Украины" (бывшая ВДНХ), где будет открыт Музей монументальной пропаганды СССР. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Читайте такжеВ Киеве до сих пор не демонтировали 10 советских памятников (список)Как отмечается, уже разработана соответствующая документация о демонтаже памятника с места на бульваре Шевченко и его монтаже в качестве экспоната в будущем музее тоталитаризма.

Один из инициаторов проекта, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив сообщил, что уже разработана концепция музея. Инициаторы ставят себе целью, чтобы музей вошел в топ-10 достопримечательностей столицы.

"Ожидается, что первый экспонат предоставит община города Киева. Это будет памятник Николаю Щорсу, относительно перемещения которого уже разработаны соответствующие проекты демонтажа и монтажа на территории музея", - отметил Прокопив.

Как сообщается, в настоящее время Киев совместно с Министерством культуры и Институтом национальной памяти собирает памятники тоталитаризма в создаваемый в городе музей, который будет под открытым небом. Наработки по концепции музея переданы Киевсовету, Министерству культуры и Институту национальной памяти для продолжения работы над ней.

Также сообщается, что Институт национальной памяти как один из партнеров проекта готов начать консультации по концепции музея в рамках Европейской платформы памяти и совести, участники которой имеют значительный опыт в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, представители националистических организаций неоднократно заявляли о намерениях снести памятник Щорсу, если столичные власти его не демонтируют.

Декоммунизация началась в Украине в мае 2015 года. Тогда представители киевских властей озвучили инициативу о создании музея тоталитаризма.