Ленин в огне: в центре Киева сожгли чучело "вождя" (фоторепортаж, видео)

21:08, 07 ноября 2017
Киев
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В центре столицы представители "Национального корпуса" сожгли чучело Ленина.

Активисты "Национального корпуса" к 100-летию октябрьского переворота сожгли в Киеве чучело Ленина.

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Организаторы акции заявили: "Этим мы пытаемся изгнать остатки совковой идеологии, и показать, что ей нет места в будущем нашей страны". Об этом сообщает Радио Свобода.

После сеанса "экзорцизма" работники коммунальной службы убрали "остатки Ленина".

Как сообщал УНИАН, празднование октябрьской годовщины для запорожских коммунистов закончилось в полицейском участке.

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