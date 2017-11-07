Ленин в огне: в центре Киева сожгли чучело "вождя" (фоторепортаж, видео)

Активисты "Национального корпуса" к 100-летию октябрьского переворота сожгли в Киеве чучело Ленина.

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Организаторы акции заявили: "Этим мы пытаемся изгнать остатки совковой идеологии, и показать, что ей нет места в будущем нашей страны". Об этом сообщает Радио Свобода.

После сеанса "экзорцизма" работники коммунальной службы убрали "остатки Ленина".

Как сообщал УНИАН, празднование октябрьской годовщины для запорожских коммунистов закончилось в полицейском участке.