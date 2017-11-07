Ленин в огне: в центре Киева сожгли чучело "вождя" (фоторепортаж, видео)
21:08, 07 ноября 2017Киев
907
В центре столицы представители "Национального корпуса" сожгли чучело Ленина.
Активисты "Национального корпуса" к 100-летию октябрьского переворота сожгли в Киеве чучело Ленина.
Читайте такжеВ Киеве снесли последний памятник Ленину (видео)
Организаторы акции заявили: "Этим мы пытаемся изгнать остатки совковой идеологии, и показать, что ей нет места в будущем нашей страны". Об этом сообщает Радио Свобода.
После сеанса "экзорцизма" работники коммунальной службы убрали "остатки Ленина".
Как сообщал УНИАН, празднование октябрьской годовщины для запорожских коммунистов закончилось в полицейском участке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter