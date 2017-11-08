Столичная мэрия разрабатывает план по возвращению заброшенных исторических домов на баланс города

Мы разрабатываем план, согласно которому будем заставлять недобросовестных инвесторов вкладывать средства в сохранение исторических зданий, или будем возвращать достопримечательности к муниципальную собственность. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Прямой”.

Мэр подчеркнул, что, например, американцы очень ценят дома, которым почти 100 лет, они считаются большой ценностью. У нас дома, которым по 200 – 300 лет, разрушаются из-за халатности инвестора, который их приватизировал.

“В 1990-е годы безответственные предприниматели приватизировали их, и деньги не вкладывают. Эти дома разрушаются. Мы сейчас разрабатываем план, каким образом будем вынуждать владельцев инвестировать средства, или возвращать памятники в муниципальную собственность”, - подчеркнул Кличко.

Городской голова обратился к владельцам исторических памятников и призвал их соблюдать закон и заботиться о зданиях, иначе город вернет их обратно в собственность общины. “Можете обижаться на себя. Наша задача – спасти внешний вид нашего города, его историческую ценность”, - подчеркнул Кличко.