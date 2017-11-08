Центр Киева парализовали пробки из-за пожара в ресторане (видео)
13:19, 08 ноября 2017Киев
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Так, на Жилянской автомобили движутся со скоростью 5 км/час. В Киеве автомобильные пробки достигли 6 баллов.
В Киеве автомобильные пробки достигли 6 баллов / infoportal.kiev.ua
В центре Киева затруднено движение из-за пожара в ресторане. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Улицы в центре Киева перекрыли из-за масштабного пожара
"Так, на улице Владимирской, которая является односторонней, сейчас здесь идет движение в обратном направлении. Полиция частично регулирует это. Также затруднено движение на улицах Саксаганского, Жилянской", - говорится в сообщении.
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На Жилянской автомобили движутся со скоростью 5 км/час. В Киеве автомобильные пробки достигли 6 баллов.
Ранее стало известно, что в центре Киева вспыхнул пожар в ресторане.
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