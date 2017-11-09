Кличко на Дне немецкой экономики во Франкфурте рассказал о проводимых в Киеве реформах

Мэр Киева Виталий Кличко выступил на Дне немецкой экономики, который состоялся в четверг во Франкфурте-на-Майне. В большом мероприятии принимают участие руководители крупных немецких компаний и фирм, представители властей различных уровней. На экономическом форуме обсуждали актуальные проблемы и дальнейшее развитие экономики и технологий как Германии, так и Европы в целом. Украину и ее столицу представляли как партнера Европы.

Читайте такжеКличко рассказал об увеличении финансирования столичной медицины вдвое по сравнению с прошлым годом«Мы благодарны всем друзьям Украины за поддержку нашего государства, за помощь, за признание Киева надежным партнером. И надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество и воплощение новых проектов, которые помогут сделать наш город еще более привлекательным, комфортным и современным», - отметил в своем выступлении на форуме Виталий Кличко.

Он отметил, что Украина сложно и медленно, но движется путем реформ, а все изменения и преобразования начинаются со столицы.

Мэр Киева рассказал о достижениях и изменениях, которые произошли в столице за последние три года: о построении прозрачной и открытой системы управления городом, внедрении технологической системы Kyiv Smart City, росте городского бюджета и инвестиций в город, темпах ремонта дорог, обновлении коммунального транспорта, строительстве детсадов и школ.

«И на одно из главных мест для украинцев сегодня вышла безопасность, ибо много попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, посеять страх и панику среди людей. Одним из ключевых направлений, которое мы развиваем в Киеве в целях безопасности и соблюдения порядка является видеонаблюдение. Мы используем новейшие технологии. И устанавливаем сейчас в Киеве интеллектуальные камеры, которые могут распознавать лица людей и номера автомобилей. Мы уже установили более 4 тыс. таких видеокамер, до конца года установим еще 2 тыс., а в следующем – еще 4 тыс.», - подчеркнул киевский городской председатель.

Также, отметил мэр, в Киеве создали дата-центр, куда стекается вся информация с этих видеокамер для дальнейшей обработки данных. И ими пользуется полиция, правоохранительные органы.

«Из проектов, которые мы воплотили, и которыми я горжусь как мэр Киева – это и реконструкция Киевского велотрека, который вернули городу, потому что его хотели застроить. И создание самого красивого парка города – Наталка. Мы также начали реконструкцию столичного зоопарка, чтобы он соответствовал самым высоким европейским и мировым критериям», - подчеркнул Виталий Кличко. И добавил, что сегодня Киев также привлекает и поощряет инвесторов к реализации крупных проектов по развитию туристической инфраструктуры. Это строительство канатной дороги, обновление фуникулера, создание большого парка развлечений (украинского Диснейленда) в Гидропарке и другие.

В пятницу в немецком городе Вольфсбург Кличко также примет участие в конференции федеральных министров транспорта Германии. Где, в частности, обсудит со специалистами вопросы достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве.