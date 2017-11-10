Кличко в Германии договорился о дальнейших шагах по достройке Подольско-Воскресенского моста

Столица Украины сегодня сосредоточено на восстановлении, строительстве и развитии инфраструктуры Киева. Много лет в нее не вкладывали средства, поэтому ситуация такая сложная. И власть Киева делает все, чтобы эффективно использовать средства городского бюджета, привлекая как можно больше инвестиций. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, выступая в немецком городе Вольфсбург на конференции федеральных министров транспорта Германии.

«Мы быстрыми темпами восстанавливаем сегодня киевские дороги, строим объекты социальной инфраструктуры. И один из главных и амбициозных для меня лично проектов, крупных и стратегически важных - это достройка Подольско-Воскресенского моста. Немецкие коллеги помогают. И мы сейчас совместно отрабатываем тот алгоритм, который необходим нам для успешного воплощения этого проекта», - подчеркнул Виталий Кличко.

Исполняющий обязанности министра транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнер Бомба отметил, что федеральное правительство Германии заинтересовано и настроен на помощь Киеву в реализации крупного инфраструктурного проекта – в достройке Подольского-Воскресенского моста, который уже возведен наполовину.

Во время конференции в Вольфсбурге Кличко встретился с немецкими специалистами-инженерами, представителями консалтинговых компаний. С которыми обсудил технологические, технические условия, которые должен обеспечить Киев для достройки моста. А также модель, по которой немецкая сторона может принимать участие в реализации проекта.

«Мы встретились с специалистами, продолжаем переговоры с немецкими чиновниками, с потенциальными инвесторами. Вопрос достройки и запуска Подольско-Воскресенского моста для Киева принципиально важно. Но проект требует инвестиций на уровне 400 млн евро. И инвесторам каким-то образом нужно будет возвращать вложенные ими средства. Поэтому мы продолжаем обсуждать все моменты и детали, чтобы, когда они будут согласованы, приступить к активной работе с достройки моста», - рассказал Виталий Кличко.

В ближайшее время в Киев прибудет делегация технических специалистов из Германии для проработки дальнейших шагов.