В Киеве с завтрашнего дня изменят движение автобусы маршрутов № 62 и № 115

С 11 ноября вносятся изменения в движение автобусов маршрутов № 62 и № 115.

Как сообщила пресс-служба КП «Киевпасстранс», это позволит организовать безопасное движение и рациональное использование подвижного состава автобусов указанных маршрутов.

Итак, автобусы маршрута № 62 будут курсировать так: Контрактовая площадь - ул. Межигорская - ул. Спасская - ул. Почайнинская - ул. Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по действующему маршруту.

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Автобусы маршрута № 115 будут курсировать так: Контрактовая площадь - ул. Межигорская - ул. Спасская - ул. Почайнинская - ул. Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе, далее - по постоянному маршруту.

Также для удобства пассажиров вводится дополнительная остановка «Улица Почайнинская» на ул. Почайнинской в направлении Ботанического сада и железнодорожного вокзала «Дарница».