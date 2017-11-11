Последствия смертельного ДТП с участием маршрутки в Киеве: в столице начали наказывать перевозчиков

После резонансного ДТП 4 ноября на улице Героев Днепра, где в результате наезда маршрутки на пешеходов погибли два человека, Государственной службой Украины по безопасности на транспорте создана комиссия по техническим расследованиям обстоятельств и причин дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим в Киеве начали проверять хозяйственную деятельность компаний-перевозчиков.

Собственникам маршруток, которые не соответствуют техническим условиям или нарушают правила перевозки пассажиров, могут аннулировать лицензии. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, пишет Информатор.

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Сергея Симонова, первые дни инспекции оказались довольно продуктивными.

«За два дня были проверены маршрутки № 464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 и 194. В автобусе по маршруту № 201 техническое задание не соответствовало заявленному в конкурсе, а в маршруте № 459 количество транспортных средств не совпадало с прописанным в договоре. Такие нарушения являются основанием для расторжения договоров с данными перевозчиками», — заявил он.

Кроме того, во время рейда поймали нелегального перевозчика на маршруте № 501, у которого закончился срок лицензии. В результате наложили штрафные санкции на водителя.

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«Наша принципиальная позиция — заменить маршрутки комфортным и современным общественным транспортом. Для этого мы обновляем подвижной состав — закупаем автобусы, троллейбусы и трамваи высокой емкости», — отметил Симонов.

По его словам, внеплановые проверки перевозчиков будут продолжаться в течение следующих двух недель.

Напомним, 4 ноября на улице Героев Днепра в Киеве возле остановки общественного транспорта маршрутка № 464 сбила людей. Погибли два человека. После чего мэр Киева Виталий Кличко поручил провести проверку лицензий, условий и стандартов работы всех перевозчиков — маршруток Киева. Те, кто не ее пройдут, должны будут уйти с рынка.