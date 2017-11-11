В Киеве обещают бороться с граффити, рекламирующими наркотики

В коммунальном предприятии «Киевблагоустрий» начали работу по устранению граффити с рекламой наркотиков и контактами дилеров на стенах зданий столицы, сообщил в Facebook исполняющий обязанности директора предприятия Андрей Андреев.

Читайте такжеВ Киеве появилась самая большая в мире византийская фреска "Земля и небо" (фото)«Нам пригодится – Правила благоустройства, где есть раздел про уход за внешним видом домов. Наши инспекторы начали волну предупреждений балансодержателей территорий и домов с требованием немедленно закрашивать испорченные аэрозолем фасады зданий», – отметил он.

В конце октября полиция устроила облаву на ночной клуб Jugendhub, в результате которой задержали 17 человек, изъяв у них «вещества, похожие на наркотические».

В настоящее время публичные места в Киеве и многих других городах Украины замусорены ссылками на социальные сети. Эти ссылки обычно являются контактами лиц, распространяющих запрещенные препараты.