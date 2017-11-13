Кличко: Столичный Smart City стартап представил свои решения в японском Киото

В прошлом году проект стал частью инкубатора городских проектов Kyiv Smart City и запустил пилотный проект со столичными властями. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“В прошлом году я побывал с визитом в городе-побратиме Киева Киото и был поражен увиденным в научном центре АЅТЕМ. Где студенты, талантливая молодежь и ученые разрабатывают технологии, которые потом применяют в городском управлении, внедряют в бизнесе, - отметил Кличко. - Тогда я договорился о том, чтобы наши молодые люди, которые работают над разработкой технологий, посетили АЅТЕМ, ознакомились с тем, как работают японцы и поделились своими достижениями, обменялись опытом. И вот талантливая украинская молодежь посетила один из самых инновационных городов мира. Надеюсь, это станет хорошим стимулом для новых полезных идей, которые потом Киев введет в городском управлении”, - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что OpenWorld — социальный технологический проект, который помогает незрячим людям и людям с недостатками зрения в навигации по городу, в котором они живут. Команда проекта разработала специальные маячки, которые устанавливаются на объектах городской инфраструктуры и дают возможность проложить маршрут и узнать точное место нахождения объекта в пространстве, получив звуковой сигнал маячка.

В конце прошлого года в подземном переходе на Майдане Независимости реализовали пилотную версию системы — проект OpenWorld установил 10 маячков и смог в режиме реального времени получать данные и проводить тестирование разработки.

Сегодня OpenWorld работают над новым поколением маячков, а Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА разрабатывает планы их дальнейшего внедрения в рамках городской инфраструктуры.

По словам Кличко, команда OpenWorld встретилась с Дайсаку Кадокава – мэром Киото, а также презентовала свои решения директорам департаментов транспорта и туризма японского города. Узнали молодые люди и о аспекты внедрения информационно-коммуникационных технологий в Японии, а также предложили объединить японскую систему интеграции людей с проблемным зрением с существующей системой OpenWorld.

“Эта поездка — пример того, что Киев готов содействовать и поддерживать стартапы и городские проекты, делая их частью цифровой инфраструктуры столицы. А также популяризировать их среди партнеров и друзей по всему миру, давая толчок росту глобальной инновационной среды”, - подчеркнул мэр Киева.

Сегодня продолжается отбор новых проектов на акселерационную программу Kyiv Smart City. И каждый проект, который хочет работать в городе и получить поддержку власти, может заполнить форму по следующей ссылке http://www.kyivsmartcity.com/add_project и принять участие в отборе. Новая программа акселерации продлится до марта 2018 года.