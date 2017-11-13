Кличко показал главе Всемирного банка систему управления столицы

Во время общения Виталий Кличко отметил, что более три года назад столичная власть начала строить новую систему управления городом, где все процессы открытые и прозрачные, а власть подконтрольна обществу и работает, опираясь на инициативу и мнение людей.

Киев первым ввел систему “Открытый бюджет”, которая позволяет отслеживать онлайн расходы и доходы столичного бюджета. Также столица сократила почти вдвое внешний долг, начала борьбу с коррупцией в коммунальном хозяйстве, ввела открытые аукционы и тендеры. Это дало возможность увеличить поступления в бюджет на 30% и вкладывать деньги в инфраструктурные проекты, а также восстановило доверие инвесторов.

Городской голова подчеркнул, что полученные средства столица направляет на восстановление и развитие инфраструктуры. В частности, Киев является безоговорочным лидером по темпам и объемам ремонта дорог, закупки нового общественного транспорта, по строительству и реконструкции образовательных и медицинских учреждений.

При этом, есть ряд направлений, которые сдерживают эффективное развитие города. По словам Кличко, речь идет о намерениях правительства переложить на местные бюджеты финансирование субсидий за жилищно-коммунальные услуги и льготы, не предоставляя при этом дополнительных источников дохода. “Не может быть ситуации, когда государство устанавливает льготы для 7 млн граждан, а финансировать их обязывает органы местного самоуправления без предоставления на это ресурсов”, - подчеркнул Кличко.

Другим проблемным направлением является упорядочение сферы парковки. Принятие соответствующего законодательства может решить ряд болезненных для украинских городов и привлечь инвесторов для строительства паркингов.

В свою очередь, Джим Йонг Ким отметил, что приятно удивлен изменениями и реформами, которые были внедрены и внедряются в Киеве и отметил, что рад тому, что Всемирный банк помог столицы разработать транспортную схему, которая должна оптимизировать движение общественного транспорта в городе. Он также поддержал стремление столицы навести порядок с парковкой. “Вы должны контролировать свой город”, - подчеркнул Ким.

По словам президента Всемирного Банка, Украина должна продолжать воплощать реформы. В частности, в сфере борьбы с коррупцией - через создание антикоррупционного суда, а также в либерализации рынка земли. “Мы готовы приводить инвесторов, но Украина должна показать, что серьезно относится к вопросу реформирования и готова воплощать необходимые изменения”, - подчеркнул он.

Также Виталий Кличко и Джим Йонг Ким посетили Аллею Небесной Сотни, где мэр Киева рассказал гостю о событиях Революции Достоинства.

В программе официального визита президента Всемирного банка – встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, руководителями парламентских фракций. Утром Джим Йонг Ким встретился с представителями аграрного бизнеса Украины.