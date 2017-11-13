Верховную Раду призвали принять пакет законопроектов по обращению с мусором

Верховная Рада должна принять на этой неделе пакет законопроектов, способствующих созданию отрасли утилизации и переработки бытовых отходов. Об этом заявил народный депутат от «Удара», советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Он подчеркнул, что сейчас ни один город в Украине не застрахован от ситуации, которая сложилась с мусором в Львове. «Каждый город потенциально может ждать такая же ситуация, как произошла во Львове. И это - не проблема одного города, а комплексная проблема всех городов в стране», - подчеркнул Белоцерковец.

По его словам, если в развитых странах люди за вывоз и переработку мусора платят значительные суммы, то в Украине, как правило, местная власть не хочет переводить это бремя на плечи жильцов. Поэтому тариф на вывоз мусора очень низкий, что в свою очередь не привлекает инвесторов, которые занимаются переработкой и сортировкой мусора.

Белоцерковец отметил, что рассмотрения парламентом ожидают три проекта законов, принятие которых могло бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Белоцерковец отметил, что сейчас тот тариф, который, например, платят киевляне, покрывает лишь вывоз мусора на полигон. А о его переработке уже речь не идет. Поэтому, добавил народный депутат, проекты законов направлены на то, чтобы сделать захоронение бытовых отходов экономически невыгодным. «На сегодня захоронение отходов намного дешевле, чем их переработка. И наша задача - сделать так, чтобы захоронение отходов было не дешевле переработки, с последующим постепенным повышением стоимости захоронения», - добавил «ударовец».

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Кроме того, отметил нардеп, предлагается ввести так называемый экологический налог за производство и импорт упаковки и товаров в упаковке. Дмитрий Белоцерковец подчеркнул, что такой налог будет стимулировать уменьшение объемов упаковки. Кроме того, эти средства будут направляться на переработку бытовых отходов, стимулировать запуск перерабатывающей отрасли. «В развитых странах производители работают по принципу расширенной ответственности - ответственность за полный цикл «жизни» упаковки, которая используется. Только в Украине такой ответственности нет», - добавил народный депутат.

Белоцерковец уверен, что установление принципа «расширенной ответственности» заставит производителей использовать более экологическую упаковку, которая будет подлежать повторному использованию или утилизации. «Это позволит в целом уменьшить количество упаковки. Если мы не будем применять экономические стимулы, то бизнес не будет заинтересован в переделывании своей упаковки, поскольку ее дешевле захоронить», - убежден Дмитрий Белоцерковец.

Так же, добавил народный депутат, покупатели также будут заинтересованы в уменьшении потребления товаров в значительном количестве упаковки. «Потому что, фактически, когда мы будем покупать товар в упаковке, мы будем платить за его утилизацию», - сказал «ударовец».

Дмитрий Белоцерковец также подчеркнул, что сейчас столичная власть выбрала современную технологию обращения с мусором, которая позволяет максимально сократить количество мусора, который будет отправляться на захоронение. В частности, речь идет о механико - биологической переработке, которая предусматривает сортировку мусора. «Таким образом, только 10-20 процентов мусора, который термически обработан и экологически безвреден, будет захоронен на специально созданных полигонах. Все же остальное пойдет на вторичную переработку», - добавил народный депутат.

Кроме того, подчеркнул Белоцерковец, такая переработка позволит получить значительное количество биогаза, который используют для производства тепла и электричества.

Ранее сообщалось, что Германия даст 180 тысяч евро на полигон отходов.