Кличко: В проекте Госбюждета-2018 должны быть учтены интересы местного самоуправления

Сегодня ожидается принятие проекта Государственного бюджета на 2018 год в первом чтении. И для нас крайне важным является учет в главной смете страны интересов местного самоуправления. Об этом заявил Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на Дне Диалога с Парламентом, который проводит АГУ.

«Начиная с июля этого года представители Ассоциации городов Украины принимают активное участие в бюджетном процессе. Нам удалось предсказать почти 27 миллиардов гривень в изменениях в Госбюджет на 2017 год (19,1 миллиарда в июле и 7,6 миллиарда на прошлой неделе). В первую очередь – на погашение задолженности по субсидиям», – отметил Виталий Кличко.

В то же время мэр отметил, что проект Госбюджета на 2018 год является сложным для органов местного самоуправления. И исполнительная дирекция и правление АГУ провели большую работу по учету интересов муниципалитетов.

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«Поскольку я лично принимал участие в бюджетных консультациях, хочу поблагодарить Премьер-министру Владимиру Гройсману, который пообещал учесть наши предложения: по уменьшению объемов изъятия из городов и общин, снятия нагрузки с местных бюджетов по финансированию льгот по предоставлению жилищно-коммунальных услуг и решению вопроса среднесрочных займов. Надеюсь, эти важные для местного самоуправления вопросы будут учтены Правительством при доработке проекта Госбюджета», – подчеркнул Председатель АГУ.

В Дни Диалога с Парламентом, который проводит АГУ, принимают участие Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства, народные депутаты и около 300 голов громад – членов АГУ.