Кличко: мы ожидаем принятия ряда важных для местного самоуправления законопроектов

Общины с нетерпением ожидают принятия ряда важных для развития местного самоуправления законопроектов – о муниципальной страже, о парковках, о распоряжении земельными участками, о службе в органах местного самоуправления и другие. Об этом заявил глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на Дне Диалога с парламентом, который проводит АГУ.

«Сегодня в парламенте находится ряд важных для развития местного самоуправления законопроектов. В первую очередь – это новый закон о службе в органах местного самоуправления. Он существенно расширяет полномочия органов местного самоуправления, в частности относительно конкурентных условий заработной платы», – отметил Кличко.

Для усиления роли муниципалитетов в обеспечении законности и правопорядка в городах и городках, отметил председатель АГУ, на местах давно ждут принятия законопроекта о муниципальной страже. Он подготовлен ко второму чтению.

«Я неоднократно подчеркивал важность реформирования сферы парковки в населенных пунктах. Спасибо народным депутатам за поддержку законопроекта № 5364 в первом чтении и надеюсь, что в ближайшее время он будет принят в целом как закон. Это позволит нам не только навести наконец порядок в этой сфере, но и получить дополнительный источник поступлений в местные бюджеты», – подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко отметил, что местные органы самоуправления надеются и на принятие законопроекта № 6466, который должен разблокировать укрупнение территориальных общин городов областного значения, что даст новый толчок децентрализационной реформе и приведет к увеличению количества состоятельных общин.

«Общины с нетерпением ожидают также принятие законопроектов, направленных на расширение полномочий советов относительно распоряжения земельными участками вне границ населенных пунктов. Считаю, что такое право должно быть предоставлено не только объединенным общинам, но и всем органам местного самоуправления базового уровня», – подчеркнул Кличко.

В Дне диалога с парламентом, который проводит АГУ, принимают участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства, народные депутаты и около 300 голов громад – членов АГУ.