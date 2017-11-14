Мэра Киева Виталия Кличко переизбрали председателем Ассоциации городов Украины (АГУ). Виталий Кличко поблагодарил за поддержку председателей общин - членов АГУ, и отметил, такое доверие для него - это и большая ответственность.

Читайте такжеКличко: Обновляя подвижной состав общественного транспорта, мы создаем альтернативу маршруткам"Мы видим, какое сегодня в Украине неприятие политиков. В течение более 20 лет наши политики соревновались, кто лучше сможет пообещать, интереснее рассказать, спеть. И сегодня образ политика - это человек, который не отвечает за свои слова. У нас как мэров городов есть миссия - то, о чем мы говорим - мы делаем. И люди могут увидеть и оценить результаты нашей работы в новых дорогах, в новых детсадах и школах, центрах предоставления услуг. Реформы воплощаются не сверху, а начинаются на местах - там, где люди хотят перемен и сразу их ощущают. И каждый из вас, имея ресурсы и рычаги, на своем месте реализует ожидания людей, -отметил Виталий Кличко. - Еще раз хочу поблагодарить вас за доверие. Ваша поддержка - это большая ответственность. Моя задача - чтобы АГУ была действительно эффективным инструментом для каждого председателя общины, чтобы интересы местных общин были всегда учтены".