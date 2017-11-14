На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве взрывчатку не нашли

Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Украинская железная дорога».

Читайте такжеВ Киеве и Харькове из-за сообщений о минировании закрыли железнодорожные вокзалы и станции метро (фото)«Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили. Сейчас вокзал работает в обычном режиме. Его работа возобновлена в 20:45», - говорится в сообщении.

Как напомнили в «Укрзализныце», неизвестный сообщил о заминировании дежурному вокзала в 18:10.

В связи с этим были эвакуированы пассажиры и персонал вокзала.

Однако пассажирские поезда отправлялись по графику. Осуществить на них посадку, пока продолжалась проверка вокзала правоохранителями на предмет взрывоопасных веществ, пассажиры могли через прилегающие к центральному зданию переходы.