В киевский морг, который несколько дней бастовал и не выдавал тела, наконец-то подали горячую воду

13:48, 15 ноября 2017
Киев
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Однако морг до сих пор не выдает тела умерших.

Горячей воду, по словам сотрудников морга, назвать трудно / скриншот

В Киеве после нескольких дней наконец возобновили горячее водоснабжение в один из столичных моргов, в связи с этим не выдавал тела умерших.

Как пишет ТСН, тела в морге до сих пор не отдают, потому что работники жалуются, что горячей воду назвать трудно – она чуть теплая. При этом отопление в морге также отсутствует.

Работники морга также отмечают, что для того, чтоб начать выдавать тела, необходимо сначала провести вскрытие, поэтому сегодня там смогут отдать лишь часть тел.

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