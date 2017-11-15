В киевский морг, который несколько дней бастовал и не выдавал тела, наконец-то подали горячую воду

В Киеве после нескольких дней наконец возобновили горячее водоснабжение в один из столичных моргов, в связи с этим не выдавал тела умерших.

Как пишет ТСН, тела в морге до сих пор не отдают, потому что работники жалуются, что горячей воду назвать трудно – она чуть теплая. При этом отопление в морге также отсутствует.

Работники морга также отмечают, что для того, чтоб начать выдавать тела, необходимо сначала провести вскрытие, поэтому сегодня там смогут отдать лишь часть тел.