Кличко принял участие в церемонии вручения премии BEST FASHION AWARDS

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии вручения профессиональной премии в области украинской моды BEST FASHION AWARDS. Кличко награждал победителя в номинации «Бизнес-прорыв» - дизайнера Андре Тана.

«Меня вряд ли можно назвать знатоком моды. Но, мне очень приятно вручить премию BEST FASHION AWARDS в номинации, которая сегодня вручается впервые - «Бизнес-прорыв». Потому что очень важно и очень непросто реализовать свой творческий талант, превратив это и экономически выгодный проект. И я благодарен людям, которые развивают украинскую моду, популяризируют ее в мире. Людям, которые создают предприятия, рабочие места, платят налоги в Украине, в Киеве», - отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что fashion-индустрия во многих странах - весомая составляющая национальной экономики. И сегодня украинские дизайнеры работают на то, чтобы так было и в нашей стране

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«Андре Тан стал первым украинским дизайнером, который сумел построить успешную разветвленную сеть из 29-ти магазинов в крупных городах страны. Предпринимательский талант позволил ему развить свою дизайн-студию в крупную компанию с многими подразделениями. И сегодня тысячи жителей Украины выбирают эту красивую и качественную одежду отечественного производства», - сказал Виталий Кличко.

BEST FASHION AWARDS – единственная профессиональная премия в области моды в Украине, которая была основана в 2010 году.

За годы своего существования премия стала основным инструментом объективного определения лидеров украинской модной индустрии. BFA отмечает влиятельных деятелей украинской моды за вклад в развитие национальной fashion-индустрии.Премия BFA вручается голосованием группы из 30 экспертов по результатам коллекций двух сезонов.

В 2017 году оргкомитет BEST FASHION AWARDS учреждает специальную номинацию премии, что будет отмечать уникальные коммерчески успешные проекты, реализованные в Украине – «Бизнес-прорыв». И направлена она именно на награду за развитие украинской fashion-индустрии, как составляющей национальной экономики государства.

Ранее сообщалось, что Кличко переизбрали председателем Ассоциации городов Украины.