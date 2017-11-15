Кличко рассказал о десятках миллионов гривень, выделенных на закупку современного оборудования для больниц Киева

Столичная власть закупает новое современное оборудование для медицинских учреждений Киева, чтобы киевляне получали надлежащую медицинскую помощь, не хуже, чем за рубежом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения Александровской клинической больницы, где была отремонтирована часть помещений и закуплено новое оборудование для отделения рентген-эндоваскулярной хирургии.

В частности, в 2016-2017 годах на проведение ремонтных работ для установки МРТ и ввод в действие нового отделения, на приобретение оборудования из городского бюджета было выделено более 131 млн грн. «Почти 90 процентов из этой суммы было потрачено именно на закупку оборудования. Это современное оборудование, которое есть во всем мире, и сейчас оно будет работать и в Киеве, спасая жизнь и здоровье киевлян», - сказал Виталий Кличко.

В частности, на закупку МРТ потратили 40 млн грн., 2-х ангиографов (оборудование для рентгенологического исследования кровеносных сосудов) - 42 млн. грн. На закупку компьютерного томографа (на которое происходит тендер) выделили 26,5 млн. и 5 млн грн на ремонт ангиографа, который уже был в больнице. Ремонт помещений обошелся почти в 18 млн грн. «Мы закупаем оборудование, которое действительно требуется. И чтобы киевляне могли получить медицинскую помощь не хуже чем за границей. Наша задача также - обеспечить достойные условия труда и социальные стандарты для медицинских работников», - подчеркнул городской голова.

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Закупка нового современного оборудования позволяет проводить ангиографические исследования (рентгенологические исследования кровеносных сосудов), стентирование сосудов сердца, устанавливать кардиостимуляторы, диагностировать заболевания на ранних этапах. А также - обеспечить доступность коронарного вмешательства для пациентов с симптомами инфаркта миокарда.

Виталий Кличко отметил, что реформирование медицины является одним из приоритетов для столичных властей, поскольку здоровье - это самое дорогое, что есть у каждого человека. Он напомнил, что в этом году расходы на финансирование отрасли здравоохранения в столице были значительно увеличены. И общая сумма составляет более 8,9 млрд грн. Виталий Кличко напомнил, что местная власть также активно капитально ремонтирует столичные медицинские учреждения.

Мэр добавил, что на прошлой неделе он инспектировал Киевскую городскую детскую клиническую больницу №2, где отремонтировали приемное отделение и травмпункт и был положительно поражен. И ремонт медицинских учреждений столицы будет продолжаться.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Николай Поворозник добавил, что аналогичное оборудование в ближайшее время планируется установить в Больнице скорой помощи, Киевской городской больницы №12, детской клинической больнице №7, Киевской городской клинической больнице №1 Киевской городской клинической больницы №6. «Наша задача - чтобы такое оборудование было в каждой больнице», - сказал он.

Со своей стороны главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко рассказала, что ежегодно только в Киеве бывает 3 тысячи инфарктов. «Современное оборудование, которое закуплено, позволит делать манипуляции, связанные с болезнями сердца. Таким образом мы можем предупредить инфаркты и не доводить больных к инвалидности. На каждом ангиографе мы планируем проводить 1 тысячу манипуляций ежегодно», - сказала она. Главный врач также добавила, что несмотря на то, что таких ангиографов три, то 3 тысячи пациентов получат неотложную медицинскую помощь.

Отделение рентген-эндоваскулярной хирургии заработало в круглосуточном режиме с 2 октября. За это время уже проведено почти 200 оперативных вмешательств.