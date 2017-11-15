В центре Киева из-за новогодних праздников ограничат движение транспорта

На период подготовки и проведения новогодних праздников в центре Киева будет ограничено движение транспорта. Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, с 29 ноября 2017 года по 31 января 2018 года будет действовать ограничение движения транспортных средств (кроме городского пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме) вдоль Владимирского проезда от дома № 23 на ул. Софийской до Михайловской площади и на ул. Владимирской от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

Также с 29 ноября по 31 января будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда от ул. Малая Житомирская до Михайловской площади.

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Кроме того, будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда от дома № 23 на ул. Софийской до Михайловской площади и на ул. Владимирской от Рыльского переулка до Владимирского проезда 19 декабря с 16:00 до 21:00, 31 декабря с 20:00 до 3:00 1 января, 1 января с 14:00 до 21:00; 7 января с 12:00 до 15:00.

В работу маршрутов наземного транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по указанным улицами, будут внесены изменения, о чем будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно,сколько дней будут отдыхать украинцы на новогодние праздники.