В Киеве станция метро "Лыбедская" возобновила работу

В Киеве станция метро "Лыбедская" после проверки информации о заминировании возобновила работу. Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Лыбедская" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, полиция проверяет информацию о заминировании 12-ти объектов в Киеве, в том числе 6-ти развлекательных центров.