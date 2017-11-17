В Киеве станция метро "Лыбедская" возобновила работу

17:38, 17 ноября 2017
Киев
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Станция "Лыбедская" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Иллюстрация / REUTERS

В Киеве станция метро "Лыбедская" после проверки информации о заминировании возобновила работу. Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Лыбедская" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, полиция проверяет информацию о заминировании 12-ти объектов в Киеве, в том числе 6-ти развлекательных центров.

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