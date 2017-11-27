В Киеве установили видеокамеры возле нескольких памятников, чтобы избежать актов вандализма (видео)

Киевская мэрия взяла под видеодозор несколько памятников, чтобы избежать актов вандализма.

После нескольких случаев осквернения мемориалов столичная власть будет следить за ними 24 часа в сутки. В частности за теми, которые страдали от вандалов.

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Как сообщается в сюжете ТСН, речь идет о Мемориале вечной славы, памятнику Щорсу и Владимиру Великому. Только Вечный огонь на протяжении месяца дважды заливали бетоном.

Кроме того на крупнейших площадях города установлены камеры, способные увеличивать изображение в 36 раз.

На сегодня в Киеве установлено более 4 тысяч камер в центре, на мостах и крупных развязках. До конца года по городу планируется установить 6 тысяч камер.