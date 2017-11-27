Кличко договорился о сотрудничестве с главами ассоциаций городов Польши и Франции

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко встретился с исполнительным директором Ассоциации городов Польши Анджеем Поравски и Генеральным директором французской ассоциации Кристофом Шаю.

Кличко поблагодарил иностранных коллег за поддержку и сотрудничество и отметил, что для него как главы Ассоциации городов Украины и мэра Киева, очень важно показать достойный результат работы, чтобы каждый украинец мог почувствовать реальные достижения местной власти. “Я заинтересован в том, чтобы каждый город стал успешным и внедрял современные стандарты жизни для своих жителей. Мы понимаем, что успех каждого города – это успех страны в целом”, - подчеркнул Виталий Кличко.

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Анджей Поравски отметил, что польская сторона рада воплощать совместно с украинскими коллегами различные муниципальные проекты и готова к более тесному сотрудничеству. «Мы понимаем, что сильная Украина - это и сильная Польша и сильная Европа. Мы декларируем готовность развивать наше партнерство. Надеюсь, что мы сможем помочь в ваших реформах», - отметил он.

В свою очередь Кристоф Шаю отметил, что в течение долгого времени сотрудничество между украинскими и французскими городами сложно было назвать продуктивным. Однако сейчас французская сторона нацелена на углубление сотрудничества, в том числе и через посредничество Польши. «Для нас важно восстановить тесные связи между французскими и украинскими городами. Есть сильная заинтересованность реформировать наши отношения», - подчеркнул Шаю.

Анджей Поравски и Кристоф Шаю прибыли в Украину, чтобы принять участие в Международном саммите мэров, который состоится 28-29 ноября в Киеве. Участие в открытии мероприятия примет и Виталий Кличко.