Кличко назвал Киев первым городом в Украине, который начал внедрять "умные" технологии

Киев стал первым городом в Украине, который начал успешно и комплексно внедрять «умные» технологии и строить городскую цифровую инфраструктуру. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время церемонии открытия Международного Саммита мэров, который проходит в Киеве 28-29 ноября.

"Я рад приветствовать всех мэров-участников саммита в Киеве - как коллег из Украины, так и из-за рубежа. Очень хорошо, что на таком мероприятии мы можем обменяться опытом. Я с удовольствием перенимаю лучший опыт коллег из разных городов и стран. Я хочу, чтобы как можно больше новых успешных идей и проектов были воплощены в Киеве. Раньше за границей я фотографировал красивые здания, а сейчас - урны, боларди, пешеходные переходы. То есть лучшие примеры, которые может и уже реализовывает наш город", - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что задача всех мэров - сделать города, которые они возглавляют, комфортными, современными и безопасными. И рассказал, какие инновации уже удалось внедрить в Киеве.

В частности, Виталий Кличко отметил, что два года назад в Киеве начали развитие smart-инфраструктуры Киева и продолжают делать столицу «разумной».Так, Киев стал первым городом в стране, который начал успешно и комплексно внедрять «умные» технологии и строить городскую цифровую инфраструктуру. Первым проектом в рамках программы Kyiv Smart City стал «Открытый бюджет», который дал возможность отслеживать он-лайн доходы и расходы городского бюджета.

"Еще одним важным инструментом для обеспечения прозрачности и подотчетности власти стала система электронных закупок, которая уже дала возможность сэкономить почти 2 млрд. грн. из столичного бюджета. Отдельным направлением деятельности в сфере “умного города” стало внедрение инструментов электронной демократии: системы петиций в Киевсовет и “Бюджет участия”. Это реальный механизм, который дает возможность киевлянам внедрить изменения в своем доме, дворе или на своей улице, подав соответствующий проект на голосование жителей столицы. И я вам скажу честно, мы сами не ожидали, что такие инициативы будут пользоваться бешеной популярностью у киевлян. Если в прошлом году на "Бюджет участия" город выделил 50 миллионов гривень, то на представленные в этом году проекты - выделяем вдвое больше, 100 миллионов!" - подчеркнул Виталий Кличко.

В рамках Kyiv Smart City, отметил Киевский городской голова, в столице также ввели различные городские сервисы, чтобы сделать город более комфортным, безопасным и современным. Это: и система информирования киевлян, и запись на прием к врачу онлайн, и служба 1551, и определение времени прибытия общественного транспорта, контроль за передвижением коммунальной техники и многие другие.

Отдельно Кличко рассказал о проекте «Безопасный город», который инициирован и воплощается для безопасности киевлян, контроля и управления трафиком в городе. Он отметил, что уже почти 5 тысяч камер видеонаблюдения установлены в учреждениях и публичных местах Киева. Вся информация стекается и обрабатывается в городском дата-центре. И правоохранительные органы также используют ее. "Мы продолжим устанавливать видеокамеры - до конца года в Киеве будет 6 тысяч новых камер, которые будут работать на безопасность в столице. Также мы подключаем к единой системе камеры коммерческих предприятий и учреждений", - отметил мэр Киева.

Кличко также отметил, что в мае в Киеве открыли современный центр инноваций и IT-технологий iHub. "Я уверен, что в этом крупнейшем инкубаторе в стране воплощены самые амбициозные инновационные и технологические стартапы. Это очень важно для дальнейшего развития города, страны, для того, чтобы наши талантливые инноваторы не ехали из Украины и реализовывали свой потенциал здесь", - сказал Виталий Кличко и пригласил всех участников саммита посетить этот iHub.

Мэр Киева пожелал всем присутствующим интересного и полезного общения. И выразил надежду, что на саммите каждый откроет для себя новые проекты и интересные идеи, воплощение которых позволит сделать наши города лучше, комфортней и технологичней.

Во время церемонии открытия участники Саммита подписали манифест мэров-инноваторов. Среди обязательств - развивать и внедрять инновации, которые делают жизнь горожан комфортной, перенимать лучший мировой опыт, сотрудничать с молодыми лидерами и стартап-сообществом, увеличить социальное воздействие городских проектов и привлекать горожан к оценке результатов их воплощения.

Международный Саммит мэров (IMS) основан в 2016 году как платформа для обмена опытом между лидерами местного самоуправления и специалистами местного развития мирового уровня.

Ежегодный Саммит объединяет выдающихся мэров городов со всего мира и дает возможность обсудить современные тенденции в развитии городов, инновации, презентовать лучший международный и местный опыт городского управления и поделиться историями успеха украинских городов в различных сферах.

Нынешний Саммит посвящен инновациям, которые могут превратить города на сервисы, которые отвечают на потребности своих жителей, а также мировым вызовам, таким как экологические проблемы, кибербезопасность, и инклюзивность.