Кличко заявил о достижении компромисса с застройщиком Сенного рынка, который согласился снизить этажность домов

Местные власти совместно с активистами заставили застройщика согласиться на компромисс и снизить этажность домов, возводимых по улице Бульварно-Кудрявской, на месте бывшего Сенного рынка.

Это предусмотрено Меморандумом о снятии социального напряжения вокруг строительства комплекса зданий по ул. Бульварно-Кудрявской, 15-а в Шевченковском районе Киева, сообщает пресс-служба Кличко.

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Меморандум подписали мэр Киева Виталий Кличко и заказчик строительства - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью “Эмпориум Пропертиз” Александр Перехрест.

Документ предусматривает, что будет снижена высотность самых высоких зданий комплекса, который возводится. В одном доме - на 3 этажа, и еще в двух домах на 1 этаж от запроектированного. Таким образом в комплексе не будет зданий выше 19 этажей.

"Наконец, достигнут компромисс, на котором настаивала общественность, активисты и местная власть. Мы долго вели переговоры, убеждали в необходимости прислушиваться к мнению общины, чтобы снять социальное напряжение вокруг этого строительства. И я надеюсь, что договоренности будут выполнены", - отметил после подписания документа мэр Киева.

Выполнение этих договоренностей, как указано в меморандуме, будут контролировать представители общественности.