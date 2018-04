Китайские компании готовы построить четвертую ветку метро в Киеве за 5 лет - Кличко

Китайский консорциум готов построить четвертую ветку метро с Жулян до Троещины за 5 лет. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой".

"1,5 млн киевлян и гостей пользуются метрополитеном ежедневно. Жители Троещины давно мечтают о метро. И мы понимаем, что без достройки моста, который начали строить более 30 лет назад, метро на Троещину не будет. Я веду переговоры с немецкой стороной о достройке Подольско-Воскресенского моста, на следующей неделе тоже еду на переговоры", - отметил Кличко.

Читайте такжеМетро на Виноградарь: опубликованы проекты новых станций (фото)

Мэр отметил, что на прошлой неделе Киев подписал меморандум с консорциумом, в который входят China Railway International Group Co., Ltd. и China Pacific Construction Group with China Railway International Group Co., Ltd., о сотрудничестве в строительстве ветки метро из Жулян на Троещину.

"Нам нужно получить государственные гарантии от Кабинета министров для того, чтобы китайская компания пришла и начала строить быстрыми темпами. За 5 лет они берутся построить ветку из Жулян до Троещины и также говорят, что готовы рассматривать возможность участия в строительстве Подольско-Воскресенского моста", - добавил Кличко.