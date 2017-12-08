В Киеве завтра будет частично ограничено движение транспорта на Московском и Южном мосту

17:08, 08 декабря 2017
Киев
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В субботу в Киеве частично ограничат движение транспорта на Московском и Южном мосту. Ограничение связано с проведением ремонта дорожного покрытия.

В Киеве завтра будет частично ограничено движение транспорта Московским и Южным мостами / фото УНИАН

В субботу, 9 декабря, движение транспорта на столичных Московском и Южном мосту частично ограничат.

Об этом сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор».

Ограничение связано с проведением ремонта дорожного покрытия.

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Так, на Московском мосту завтра с 11.00 до 13.00 будет закрыт проезд по первой полосе движения в направлении просп. Генерала Ватутина; с 13.00 до 18.00 – по первой полосе движения в направлении ст.м. «Петровка».

На эстакаде Южного мостового перехода закроют проезд транспорта по первой полосе: с 10.00 до 12.00 в направлении с Надднепрянского шоссе до ул. Н. Бажана; с 12.00 до 16.00 - в направлении с ул. Н. Бажана до Надднепрянского шоссе.

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