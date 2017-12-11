Кличко недоволен работами по уборке снега и пообещал разобраться

Мэр Киева Виталий Кличко поздно вечером в воскресенье проверил, как убирают столичные улицы во время первого снегопада. Кличко проехался по городу и без предупреждения заехал на некоторые ДЭУ. Работой дорожников Оболонского района мэр остался недоволен, сообщает КГГА.

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"Сейчас в Оболонском ДЭУ увидел такую картину: спецтехника, которая должна убирать дороги, стоит во дворе. Тракторы, которые должны убирать пешеходные переходы, тротуары, также стоят. Говорят, что нет трактористов. Часть техники, как мне сказали, сломалась, хотя отчитывались, что она готова к зимнему сезону, - отметил Кличко. - В понедельник проведу совещание, будем разбираться с этой ситуацией. Ибо то, что в некоторых ДЭУ стоит без дела техника, которая должна убирать улицы, - это неприемлемо. Мы сейчас мобилизуем всех и на утро город будет почищен. Но, тем не менее, нам нужно систематизировать работу в "Киевавтодоре", чтобы нареканий не было", - отметил мэр столицы.

Этой ночью, по данным дорожников, киевские улицы убирали 313 единиц спецтехники.