Кличко: нам удалось отстоять интересы общин при принятии Госбюджета на 2018 год

Органам местной власти, Ассоциации городов Украины удалось отстоять интересы общин при принятии Госбюджета на 2018 год. По этом заявил мэр Киева, председатель АГУ Виталий Кличко во время общения на национальном пресс-клубе реформ «Децентрализация: итоги и достижения 2017 года, задачи на следующий год».

Кличко отметил, что впервые рассмотрение бюджета проходило по процедуре и Ассоциация городов была активным субъектом его разработки, рассмотрения и принятия.

Мэр Киева отметил, что ранее Ассоциация констатировала лишь объемы недофинансирования территориальных общин.

«Сегодня я могу сказать, что нам удалось отстоять для местного самоуправления почти 50 млрд. грн. на 2018 год. Это и формула выравнивания, которая остается стимулирующей. Более 3 млрд. грн. останутся на развитие общин», - отметил Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко: местная власть должна формировать бюджет из всех поступлений, а не из того, что ей оставят

Мэр Киева выразил благодарность премьер-министру, что тот, как бывший мэр, понимает проблемы местных общин и оказывает им поддержку.

Кличко подчеркнул, что все объединены способны общины будут иметь с 2018 года прямые межбюджетные отношения с Госбюджетом и получат средства от инфраструктурной субвенции.

«Это было очень сложно, но мы отстояли право на развитие для 665-ти новых муниципалитетов», - подчеркнул мэр Киева.

В то же время, добавил он, сейчас следует работать над эффективным использованием средств. Мэр Киева отметил, что столица ввела открытый бюджет, и эта новация распространяется среди украинских муниципалитетов. Кличко подчеркнул, что каждый гражданин может в режиме он-лайн проследить использование средств местного бюджета, поступления в него.

Мэр Киева убежден, что участие общественности в бюджетном процессе – это ближайшее будущее наших муниципалитетов. Он обратил внимание, что в этом году киевская власть на проекты Бюджета участия выделила всего 150 млн. грн, потому что получила много интересных и полезных для города проектов от киевлян.

«Потому что именно общины должны решать, какие проблемы в первую очередь должны быть решены в их городе», - отметил Киевский городской председатель.

Виталий Кличко также выразил надежду, что в следующем году удастся завершить секторальные реформы.

«Ассоциация подготовила 9 секторальных стратегий в различных отраслях, начиная от финансов и заканчивая сферой ЖКХ», - подчеркнул мэр Киева.

Кроме того, он напомнил, сегодня в парламенте находится ряд законопроектов, принятие которых необходимо для дальнейшего развития местного самоуправления. В частности, речь идет о необходимости неотложного принятия и внедрения разработанного при активном участии Ассоциации городов Украины проекта нового закона «О службе в органах местного самоуправления».

Виталий Кличко также в очередной раз подчеркнул на необходимости принятия закона, который позволит навести порядок в сфере парковки. По словам мэра столицы, местные власти должны иметь право штрафовать безответственных водителей и использовать средства на развитие города. Кличко выразил надежду, что в ближайшее время парламент примет соответствующий закон в целом.

Мэр Киева подчеркнул на необходимости решения проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами. Кличко добавил, что муниципалитеты без законодательных изменений, которые будут стимулировать внедрение новейших технологий утилизации мусора, не смогут самостоятельно решить эти проблемы. Мэр столицы призвал парламент как можно скорее урегулировать этот вопрос законодательно.