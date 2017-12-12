В Киеве масштабный пожар на левом берегу: выехали 14 пожарных авто (фото)

На левом берегу в Киеве на Русановских садах горит двухэтажный дом, на место происшествия выехали 14 пожарных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что вызов поступил в 11.16 на адрес улица Садовая, 11.

На место пожара выехало 14 пожарных автомобилей.

За короткое время площадь пожара распространился на 500 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседние здания.

Во время ликвидации огня пожарные вынесли из здания на безопасное расстояние кислородный баллон. По предварительной информации, в доме произошел взрыв неизвестного вещества, вероятно в помещении находятся газовые баллоны.

В 12:30 пожар на площади 500 кв. м локализован.

Погибших и пострадавших нет. На месте пожара работает 21 единица основной и спецтехники и 87 человек личного состава.

"Невероятными усилиями удалось предотвратить распространение огня. Были сложности с подъездом и подачей воды (спасибо местным жителям)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара присутствуют руководство киевской ГСЧС и оперативный штаб.