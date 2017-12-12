Кличко рассказал, как столица отметит новогодние праздники

Празднование Нового года в столице начнется традиционно 19 декабря в день св. Николая. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Киев”, передает его пресс-служба.

“У нас, к сожалению, утрачены традиции новогодних и рождественских ярмарок, когда ты оказываешься в атмосфере праздника. Очень важно сейчас их вернуть. И мы пытаемся уже третий год подряд создать в столице новогоднюю атмосферу: сделать освещение, городок, где можно и купить сувениры, и попробовать лакомство, отдохнуть с детьми, прогуляться, получить заряд энергии и ощущение великого праздника”, - подчеркнул городской голова.

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Виталий Кличко отметил, что, как и в предыдущие годы, главная елка будет стоять на Софийской площади. Ее высота - почти 30 метров. Приобрели и доставили ее за внебюджетные средства. Церемония зажжения огней на главной елке страны традиционно состоится 19 декабря.

Кличко рассказал, с какими трудностями в этом году везли в столицу новогоднее дерево. Под Львовом автомобиль через сложные погодные условия вылетел в кювет. К счастью, никто не пострадал, и елка таки добралась до столицы.

Во время новогодних праздников в сквере у Владимирского проезда состоится первый Фестиваль иллюминаций, где будет установлено 38 арт-объектов, которые привезут из разных стран. А также работы, созданные по мотивам творчества Марии Приймаченко.

Михайловская площадь останется страной детских развлечений. “Поэтому берите детей, и вы сможете очень хорошо отдохнуть. Там будет работать резиденция св. Николая. На ярмарке будут детские развлечения. Арендаторам поставили требование: цена на аттракционы должна быть не выше 30 грн”, - сказал мэр.

Праздничные мероприятия пройдут в каждом районе столицы. Всего запланировано более 200 тематических мероприятий.

“На проведение всех новогодних праздников из бюджета города мы планируем потратить 4,5 млн грн. Половину этих средств потратят на мероприятия в районах, другую – на посещение детьми, в частности детьми из льготных категорий, новогодних представлений. Очень важно дарить детям ощущение Рождества и Нового года”, - подчеркнул Виталий Кличко.