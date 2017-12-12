Масштабный пожар на Русановских садах в Киеве потушили
15:06, 12 декабря 2017Киев
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По предварительной информации, в доме произошел взрыв неизвестного вещества.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет \ ГСЧС
Пожар, возникший сегодня днем в частном доме на 11-й линии Русановских садов, полностью ликвидирован.
Читайте такжеВ Киеве масштабный пожар на левом берегу: выехали 14 пожарных авто (фото)Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.
На месте пожара работали 21 единица основной и спецтехники, а также 87 человек личного состава.
Во время ликвидации пожара пожарные вынесли из 4-этажного частного дома на безопасное расстояние кислородный баллон. По предварительной информации, в доме произошел взрыв неизвестного вещества, вероятно, в помещении находились газовые баллоны.
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