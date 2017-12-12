Кличко пообещал сделать из Киевского зоопарка один из самых современных зоопарков Европы

Столичная власть обновляет киевский зверинец, чтобы он был современным и комфортным. Первую очередь реконструкции зоопарка планируют закончить уже следующей весной, а в целом проект реконструкции рассчитан на три года. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире радио «Киев».

«Мы начали первую очередь реконструкции. Это, в частности, входная группа зоопарка. В целом у нас несколько этапов реконструкции зоопарка – проект рассчитан на три года», – отметил Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что в 2007-м году Киевский зоопарк исключили из Европейской ассоциации зоопарков мира, потому что он не соответствовал критериям содержания животных. Но на сегодня столичный зверинец уже вернули в ряды Ассоциации.

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«Директор одного из европейских зоопарков как-то сказал мне: когда ты приходишь в зоопарк и животные там вызывают сочувствие, это не хороший зоопарк. И наша задача – чтобы киевский зверинец был одним из самых современных зоопарков без клеток и с открытым пространством. Местом, куда можно прийти с детьми, хорошо провести время и получить много положительных эмоций от контакта с животными», – отметил Виталий Кличко.

Ранее Кличко назвал реформирование отрасли охраны здоровья одним из приоритетов для властей города.