Кличко: мы готовы провести финальные матчи Лиги чемпионов на высоком уровне

"Накануне старта Новогодних праздников мы презентуем официальную символику финальных матчей Лиги чемпионов, которые состоятся в Киеве в мае следующего года и станут главными спортивными, туристическими событиями нашего города и всей страны. И Киев готовится к этим событиям", - отметил мэр Киева, передает его пресс-служба.

Кличко отметил, что его миссия как мэра столицы – привлекать в столицу как можно больше спортивных, культурных международных событий. "В этом году мы качественно и на высоком уровне провели песенный конкурс Евровидение. Мы доказали, что мы в состоянии проводить мероприятия мирового уровня: к этому готова городская инфраструктура, у нас есть достаточные организационные и финансовые возможности. Теперь готовимся к проведению финального матча Лиги чемпионов УЕФА", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что во время Евровидения Киев встретил более 20 000 туристов и гостей из разных уголков Европы и всего мира. "А в мае следующего года мы ожидаем уже 100 000 туристов и болельщиков. Они потом станут амбассадорами Киева и смогут рассказывать в своих странах, какой красивый и гостеприимный наш город", - подчеркнул Киевский городской председатель.

Кличко отметил, что задача для всех - провести финалы Лиги Чемпионов на высоком уровне.

"У нас есть все мощности, силы и команда. Несмотря на скептицизм, который был перед Евровидением и иногда раздается сейчас относительно проведения Лиги Чемпионов в Киеве, мы сможем провести на высоком уровне это важное спортивное событие следующего года", - подчеркнул Виталий Кличко.

"Учитывая то, что Киев проводит все больше международных мероприятий, у нас происходит постоянный рост количества туристов, хочу воспользоваться случаем и представить наше намерение провести открытый публичный конкурс на создание городского талисмана. Я уверен, что такой талисман поможет лучше презентовать наш город и первым событием, на котором будет использован такой талисман станет Финал Лиги чемпионов. Я думаю, что до конца этого года конкурс на разработку талисмана города Киева будет объявлен", - отметил Кличко.

Также в рамках подготовки к проведению финала Лиги Чемпионов по программе Минрегионстроя, которая предполагает стимуляцию развития футбола в Украине, Киев получил право на обустройство 60 футбольных полей. Как отметил Кличко в комментариях журналистам, по этой программе 50 процентов должно финансироваться из госбюджета и 50 - из местных советов. "Киевсовет уже выделил 50 млн грн на обустройство полей. Со стороны государства также выделено еще 50 млн грн. Для нас приоритет - обустройство футбольных полей в школах. Все работы планируется завершить до мая. Перечень школ утвержден и подавался сразу на конкурс. Это мини-поля с искусственным покрытием. Размером 20 на 40 метров", - рассказал Виталий Кличко.

Почетными гостями сегодняшней презентации также стали президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, послы мужской и женской Лиги чемпионов – Андрей Шевченко и Ия Андрущак. На мероприятии также впервые были презентованы главные трофеи самых престижных клубных соревнований Европы – кубки мужской и женской Лиги чемпионов.