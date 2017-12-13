Кличко: в течение 2018 года 10 тысяч киевлян смогут бесплатно изучать английский язык

В Киеве стартует новый проект по массовому изучению английского языка «#Киев заговорит на английском». В течение 2018 года 10 тысяч киевлян смогут бесплатно изучать английский язык по инновационным методам смешанного обучения (blended learning). Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время подписания соглашения между КГГА и Ассоциацией инновационного и цифрового образования по старту проекта по изучению английского.

Мэр отметил, что по оценкам специалистов, средний уровень владения английским языком среди жителей европейских столиц – не ниже 50%, а в столицах Скандинавских стран – 70%. В Украине английский на должном уровне знают лишь 7% граждан.

Читайте такжеКличко: мы готовы провести финальные матчи Лиги чемпионов на высоком уровне

«Ежегодно в Киев приезжают миллионы гостей. Киев имеет огромный туристический потенциал. Наша задача – увеличивать его. И знание английского поможет в этом», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что в 2015 году КГГА организовала бесплатные курсы английского языка Capital English для всех желающих киевлян. Впоследствии столичная власть инициировала и внедрила курсы Capital English for Police для Службы 102, столичных патрульных, для пограничников в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны". Они прошли бесплатный курс обучения английского по самым высоким международным стандартам.

«И мы продолжаем реализацию программ по изучению английского языка киевлянами. Сегодня мы инициируем новый проект по массовому обучению. Мы подписываем Соглашение между КГГА и Ассоциацией инновационного и цифрового образования по старту проекта «#Киев заговорит на английском», - отметил Кличко.

Киевский городской голова отметил, что проект «#Киев заговорит на английском» стал одним из победителей среди проектов, которые подавались на рассмотрение Общественного бюджета столицы. Всего было подано более 800 проектов.

«Благодаря реализации этого проекта на протяжении 2018 года 10 тысяч киевлян смогут бесплатно изучать английский язык по инновационным методам смешанного обучения (blended learning). Метод, разработанный командой Социального проекта изучения иностранных языков «Lingva.Skills» (www.lingva.ua) Особое внимание будет уделено и обучению сотрудников Киевской городской и районных государственных администраций и коммунальных предприятий», - отметил Кличко.

Мэр отметил, что знание языка столичными чиновниками на должном уровне позволит увеличить коммуникацию с зарубежными партнерами и потенциальными инвесторами. А это, в свою очередь, повысит как инвестиционный, так и туристический потенциал Киева.

«Мы также планируем ввести изучение английского по инновационным методам смешанного обучения на базе платформы Lingva.Skills в столичных учебных заведениях. Будем приобщать к обучению людей с инвалидностью, участников АТО и внутренне перемещенных лиц. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда, ведь на сегодня уже каждая третья вакансия в Киеве требует владения английским языком», - сказал мэр Киева.

«Я убежден, что благодаря реализации этого проекта уже совсем скоро мы сможем с уверенностью сказать, что Киев говорит на английском!» - подчеркнул Кличко.