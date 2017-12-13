Кличко рассказал, как киевлянам сэкономить на оплате коммуналки 30-50%

Столичная власть делает все, чтобы популяризировать и распространять программу по энергосбережению 70/30, которая позволяет жителям многоквартирных домов значительно экономить на оплате за тепло. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания относительно выполнения программы по энергосбережению 70/30.

Мэр напомнил, что местная власть не формирует тарифы на энергоносители. «Но в этой ситуации мы делаем все, чтобы уменьшить нагрузку на людей из-за больших сумм в платежках за отопление. И поэтому нами была внедрена программа по энергосбережению 70/30, где 70 процентов мероприятий финансируется средствами города, 30 — жильцами дома», - сказал Кличко.

Мэр посетил жилой дом ОСМД «Оберег» на проспекте Бажана, 16, в Дарницком районе столицы, который является участником городской программы 70/30 и получил крупнейший в Украине кредит на внедрение энергоэффективных мероприятий.

Кличко добавил, что ОСМД уже второй год подряд принимает участие в городской программе софинансирования 70/30. Дом большой, на 420 квартир. Поэтому общая стоимость работ здесь рекордная – 31,3 млн грн (21, 6 млн – доля города, еще 9,7 млн – доля собранная жильцами-членами ОСМД).

Сейчас в доме в местах общего пользования уже заменили окна и двери, освещение на энергосберегающее, а сейчас ведутся работы по утеплению фасада.

По словам Кличко, после осуществления запланированных энергосберегающих мероприятий жильцы будут экономить на оплате коммунальных услуг около 70%.

Без мероприятий по энергосбережению стоимость отопления составила бы здесь 38 грн/квадратный метр. После соответствующих мероприятий – цена отопления одного квадратного метра составит около 11 гривень. И это в наиболее холодные месяцы. Жители двухкомнатной квартиры здесь в среднем будут экономить 1600-1800 грн в месяц. «Это большие средства для бюджета каждой семьи. Поэтому очень важно, чтобы об этой программе софинансирования и ее эффективность знали все киевляне», - подчеркнул городской голова.

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В свою очередь председатель ОСМД Валерий Никитченко рассказал, что является владельцем квартиры в этом доме площадью 125 квадратных метров. «В холодные месяцы счет за отопление составил 3 тыс грн. В этом году, после ряда проведенных работ по энергосбережению, я надеюсь, что счет будет меньше чем 2 тыс. грн, а впоследствии, когда будут завершены окончательно все работы по модернизации отопления дома, стоимость не должна превышать 500 грн в месяц», - отметил Никитченко. Он также добавил, что удалось существенно уменьшить счета за электроэнергию, содержание дома и придомовой территории.

Председатель ОСМД рассказал, что кроме замены дверей и окон, а также утепление фасада, был установлен тепловой насос для подогрева воды, почти завершены работы по строительству автономной системы отопления, будут установлены счетчики на каждой батарее и тому подобное.

Кличко добавил, что за 3 года более 200 жилых домов приняли участие в городской программе софинансирования 70/30. Он заметил, что дома получили от города гранты на общую сумму 137 млн грн, а сами жители вложили в ремонты своего жилья суммарно 64 млн грн. «Мы имеем положительные отзывы от людей. Потому что их затраты на уплату за услуги уменьшились на 30-50 процентов. Мы будем продолжать реализацию этой программы», - сказал Кличко.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что в этом году также программа распространялась и на дома, где не создано ОСМД. Кроме того, подчеркнул он, с 2018 года эту программу реализовывать районные администрации.